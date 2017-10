Barbara et Benoît encore plus proches dans le Campus des secrets

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des secrets, Benoît et Barbara vont être plus proches que jamais. En effet, la Voix a décidé que les deux habitants ne vont plus être liés par une corde mais un mousqueton...

Depuis quelques jours, les habitants font équipe deux à deux et sont liés physiquement par une corde élastique. Laura et Kamila, Charlène et Noré, Alain et Jordan, Benoît et Barbara font donc cagnottes communes. Leur avenir est également lié : si l'un d'eux est nominé ou immunisé son partenaire l'est également. De son côté, Bryan, le maître du téléphone rouge, a réservé des surprises en tout genre aux Habitants. Ainsi, il prend un malin plaisir à martyriser les autres habitants du Campus des secrets.





De leurs côtés, Benoît et Barbara sont liés par la corde. Et les deux étudiants sont très proches. Une attitude qui agace fortement Charlène. La jeune femme ne supporte pas que Barbara et Benoît se rapprochent sous ses yeux. Vexée, elle ne cesse de faire la morale à son chéri. Et la jeune femme n’est pas au bout de ses peines. En effet, la Voix a réservé une surprise de taille au duo… Alors que le téléphone rouge retentit, Benoît et Barbara répondent. Ils peuvent enfin retirer la corde qui les unissent. Au bout du fil, ils comprennent qu'ils seront, pendant les prochaines 24 heures, liés l'un à l'autre par un lien différent de celui qu'ils portent actuellement. S’ils refusent, ils seront nominés à vie. Après avoir récupéré le paquet dans le cellier, ils constatent qu’ils vont être liés par deux mousquetons… C’est Charlène qui risque de ne pas être contente !