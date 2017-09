Secret Story 11 : Barbara sous le charme de Benoît au grand dam de Charlène

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Charlène et Benoit font beaucoup parler depuis leurs entrées dans Secret Story 11. Alors que Barbara tente de se rapprocher de Benoît, Charlène sort les griffes !

Vendredi 1er septembre, deux couples ont intégré le Campus des secrets, à savoir la charmante Kamila et son mari Noré, ainsi que Charlène et Benoît. Leurs destins dans le jeu sont désormais liés puisque la Voix a proposé à deux d’entre eux de simuler un coup de foudre alors que les deux autres doivent jouer les entremetteurs. Une mission qui risque donc d’être très compliquée pour Charlène qui se montre particulièrement jalouse avec Benoît. En effet, la jeune femme voit d’un très mauvais œil le rapprochement de Barbara et son compagnon.

Très agacée, Charlène tente de questionner Barbara sur les candidats qu’elle trouve à son goût dans la Maison. Et cette dernière révèle qu’elle apprécie particulièrement Benoît. En effet, elle le trouve particulièrement à son goût. "Avec Benoît, il y’a un truc dans le regard qui se passe", confie-t-elle.

Ces confidences risquent de faire encore douter Charlène. D’ailleurs, la jeune femme avait déjà exprimé des doutes hier lors d’une conversation avec son chéri : "J’ai l’impression que tu t’en fou. Tu ne me montres rien", avait-elle déclaré visiblement très vexée.

Découvrez le rapprochement entre Barbara et Benoît :

