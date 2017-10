Barbara de mèche avec Laura ? Kamila en est persuadée

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Les couples et particulièrement Kamila rêvent de faire exploser le secret de Laura. Malgré un premier buzz raté, la jolie Marseillaise est désormais persuadée de tenir la bonne piste. Pour elle, si Laura et Alain ont si bien pu berner leur monde avec leur supercherie concernant les ex, c'est qu'ils avaient un complice… Et ce dernier, ou plutôt cette dernière, ne serait autre que Barbara !

Plus remontée que jamais contre Laura, Kamila rêve toujours d'une victoire contre sa rivale. Vexée de s'être trompée en buzzant Alain et Laura comme étant des ex, la jolie Marseillaise tient à prendre sa revanche contre son ennemie jurée dans l'aventure Secret Story. Et pour cela, elle veut, à tout prix, découvrir son secret avant que cette dernière ne décide de déclencher l'alarme des secrets. Parce que si Kamila patauge encore dans la semoule en ce qui concerne le secret de Laura, ce n'est pas du tout le cas de la brune incendiaire.



Kamila, qui ne veut surtout pas s'avouer vaincue, continue d'enquêter coûte que coûte. Si au départ, elle pensait que Laura aurait pu être stripteaseuse avec « son ami » Alain, elle se demande désormais si le complice de sa rivale ne serait pas plutôt Barbara… Après tout quand, Bryan et Jordan se sont cachés la semaine dernière dans la salle de bain pour surprendre une conversation entre Laura et Alain, c'était à l'initiative de Barbara. C'est elle qui a eu cette idée ! Or c'est cette discussion qui a amené Kamila à aller buzzer ses camarades.



Kamila, Noré, Jordan, Benoît et Charlène trouvent également cette anecdote très louche. Et si Barbara ne s'était pas bornée à être complice de cette supercherie ? Et si elle partageait carrément un secret avec Laura ?… semblent alors s'interroger les couples. D'autant que l'un des indices glané par ces derniers en ce qui concerne Laura était : "meilleure amie"… Kamila et Noré se demandent donc désormais si Barbara ne serait pas, en réalité, tout simplement la meilleure amie de Laura.



Pendant ce temps-là, Barbara écoute les hypothèses de ses camarades, se défend mollement, rit beaucoup et laisse surtout planer le doute. Parce que même si la jolie blonde n'a rien à voir avec Laura, tant que ses camarades s'aventurent sur cette voie, ils s'éloignent de son véritable secret.