Secret Story 11 - Barbara déçue d'Alain et Laura

Barbara déprime. Alors qu'avec Alain et Laura, ils formaient un trio complice et inséparable, ses deux amis ne lui parlent plus depuis quelques jours. Esseulée et déçue par ses alliés de toujours, la jolie blonde se confie à Kamila, qui tente tant bien que mal de la réconforter.

Le joyeux trio de la chambre du haut semble n'être plus que de l'histoire ancienne. Après des débuts compliqués, marqués par de nombreux clashs, Laura, Barbara et Alain s'étaient finalement trouvés. Tous les trois installés dans la chambre du haut, ils se sont découverts de nombreuses affinités et sont finalement devenus amis. Face au clan très soudé des Eagles, la joyeuse bande a appris à se serrer les coudes dans les jeux, les enquêtes mais aussi au quotidien. Pourtant, leur amitié a volé en éclats il y a quelques jours. Jusqu'ici très proches, Laura et Barbara sont désormais en froid pour une histoire d'indice. La brune volcanique n'a en effet pas digéré que sa camarade refuse de partager un indice gagné avec elle et la joue solo. Elle a donc décidé de ne plus lui adresser la parole.



Mais ce n'est pas rose non plus entre Barbara et Alain. Le bel hidalgo reproche en effet à cette dernière d'avoir mis de l'huile sur le feu pendant sa séparation avec Laura, provoquant notamment une énorme dispute entre eux. Résultat, lui non plus ne parle plus à Barbara. Mise à l'écart par ses alliés, la jolie blonde se sent donc seule et déprime. Elle trouve heureusement une épaule sur qui pleurer et surtout à qui se confier. Dépitée, Barbara explique à Kamila qu'elle est profondément déçue par l'attitude de Laura et Alain. Depuis plusieurs jours, ils sont très distants avec elle, alors que de son côté elle a toujours été là pour eux. Barbara se sent mise de côté et elle trouve cela complètement injuste.



Est-ce la fin de la jolie amitié entre Barbara, Laura et Alain ?