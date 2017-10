Secret Story 11 : Barbara fait un massage à Benoît, la température monte

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Barbara n’a pas froid aux yeux. Après avoir tenté de séduire Alain, puis s’être rapprochée de Jordan, la jeune femme a jeté son dévolu sur Benoît. Tandis que Barbara et Benoît ont été choisis pour passer sept jours reliés l'un à l'autre par une corde élastique, la candidate use de ses charmes pour se rapprocher de Benoît. Un rapprochement qui n’a pas échappé à Charlène, qui est de plus en plus agacée par la situation. Et pour cause, Barbara ne semble pas être gênée, bien au contraire. Elle se rapproche de plus en plus de Benoît et n’a pas hésité à se déshabiller devant lui dans la chambre du haut sous les yeux de Charlène qui s’était cachée pour espionner le comportement de la chanteuse. Mais si Charlène pensait avoir tout vu, elle n’est pas au bout de ses surprises.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Benoît a reçu un cadeau de la part de Barbara. Alors que les deux habitants discutaient dans la chambre, Barbara lui a ordonné de retirer ses vêtements afin qu'elle puisse pratiquer sur lui un massage. Et pendant un cours instant, Benoît semble oublier qu’il est en couple avec Charlène. Le jeune homme profite du massage et prend même beaucoup de plaisir. Ça promet d’être torride dans la Quotidienne de ce mardi 12 octobre dès 18h20 sur NT1.

>>> Re(découvrez) la séquence sur le rapprochement entre Benoît et Barbara au sein du Campus des secrets :