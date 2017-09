Barbara et Julie seraient-elles sur le point de découvrir le secret de Charles ?

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

La quête des infiltrés tombée aux oubliettes suite au premier prime, les Habitants occupent une grande partie de leur temps libre à enquêter sur les secrets des autres. Quand Noré et Benoît questionnent Alain sur sa relation avec Tanya pour savoir si éventuellement cela ne pourrait pas leur donner des idées, Barbara et Julie elles, échafaudent des hypothèses concernant le secret de Charles.

Placées dans leur lit respectif, la lumière éteinte, les deux jeunes femmes échangent leurs informations et intuitions. Pour Barbara, le secret du jeune homme pourrait avoir un rapport avec les réseaux sociaux. Il pourrait selon elle avoir « un grand nombre de followers ». Et d’ajouter : « Je pense qu’il a un grand nombre de machins sur son Instagram ». Plus proche de lui, Julie a réussi à glaner quelques informations. Elle explique que Charles lui a dit : « quand tu vas voir mon secret, tu vas me voir différemment » et que c’était un secret dont il était plus ou moins fier. Pour Julie, Charles pourrait être quelqu’un de connu. « Je suis sûre de l’avoir vu dans une pub à la télé » dit-elle à Barbara. Ce que la jeune femme confirme puisqu’il a admis avoir fait du mannequinat. A la fin de leur discussion, les deux enquêtrices pointent le doigt sur des détails physiques de Charles et sur ses « mystères » : « il a une grande cicatrice sur la jambe, il a le nez cassé ». Certaines de ces pistes mèneront-elles les deux compères au secret de Charles ? Affaire à suivre !