Secret Story 11 : Barbara, en larmes au téléphone avec sa maman (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sortez les mouchoirs. Ce soir, Barbara a reçu un cadeau inattendu de la part de Jordan. Le jeune homme, qui n’était pas insensible aux charmes de la jeune femme, a décidé d’enterrer la hache de guerre avec cette dernière. Pour cela, le ch’ti avait une mission de la part de la Voix. Il devait convaincre sa meilleure ennemie de décrocher le téléphone rouge lorsque celui-ci retentirait. Lorsque les deux Habitants se sont retrouvés dans la salle de l’infini, le jeune homme a supplié Barbara de décrocher le téléphone rouge. Ni une, ni deux, la jolie brune s’est emparée du téléphone afin d’écouter le message de la voix. Lorsque cette dernière a décroché le téléphone, elle a fondu en larmes en reconnaissant la voix de sa maman.

Coupée des siens depuis plusieurs semaines, la jeune femme a apprécié d’entendre la douce voix de sa mère qui suit son aventure de très près. « Ma Barbouille chérie, ma petite grenouille, c’est ta mamoune, je t’aime », commence-t-elle. En larmes, la jeune femme a écouté le message de sa maman avec la plus grande attention possible. « Je te donne toutes les énergies dont tu as besoin, n’oublie pas que c’est un jeu, vis-le à fond, fais le tri », avance-t-elle avant de lui conseiller, de « prendre le meilleur de cette aventure humaine. Tu convoites des jalousies, tu déçois les cœurs meurtris alors souffle-leur dessus et recentre-toi sur ton jeu ». Sa maman n’a qu’un seul souhait pour sa fille : qu’elle remporte l’aventure Secret Story 11.

Jordan et Barbara : la hache de guerre est enterrée

Hier, lors du speed dating, Jordan a reproché à Barbara d'être méchante et de l'avoir mis de côté depuis qu'elle est avec Benjamin. Résultat ? Cette dernière a fondu en larmes ne comprenant pas pourquoi Jordan avait cette image d'elle dans le jeu. Mais, la bonne action du jeune nordiste semble avoir effacé toute la rancœur des semaines passées… D’ailleurs, la jeune femme n’a pas hésité à lui faire un bisou afin de le remercier pour ce beau cadeau inespéré.