Barbara piège la panthère Tanya

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

On ne pensait pas cela possible mais les choses s'enveniment entre Tanya et Barbara. Si les deux candidates ne se disputent plus le coeur d'Alain, l'heure n'est pas pour autant à la réconciliation. Enervée par l'attitude de Tanya à son égard, Barbara a même décidé de se venger.

Il ne faut pas chercher Barbara… car on risque bien de la trouver ! Depuis le début de Secret Story 11, les relations entre Tanya et Barbara sont (très) très tendues. Barbara, qui a eu un coup de coeur immédiat pour Alain, n'a pas supporté que celui-ci se rapproche de Tanya. Elle ne savait alors pas qu'il était en mission et est donc allée voir Tanya pour lui dire de prendre ses distances. Alain était à elle. Mais la panthère a refusé de lâcher sa proie et a même rembarré méchamment sa rivale. Depuis, les deux candidates ne se supportent pas et se le montrent dès qu'elles le peuvent. Et même si la mission faux couple d'Alain et Tanya a été révélée depuis, les relations entre les deux anciennes rivales ne se sont pas améliorées… bien au contraire.



C'est plus que jamais la guerre entre Tanya et Barbara. Tanya, qui semble jalouse du rapprochement de plus en plus flagrant entre Barbara et Alain, ne prend pas les choses très bien. Elle se montre régulièrement désagréable avec Alain et s'énerve contre lui pour un rien. Quant à Barbara, la panthère profite de la moindre occasion pour sortir les griffes. Lors d'un jeu organisé par la Voix, Tanya a aussi entraîné Barbara dans sa chute. Ce que la jolie blonde n'a pas supporté. Il faut dire qu'en l'éliminant, Tanya a empêché Barbara de recevoir un message de son petit frère. La jolie blonde a donc décidé de faire payer sa camarade. Pour se venger, Barbara a tout simplement caché le petit-déjeuner de Tanya. Et, le lendemain, la panthère se retrouve bien embêtée lorsqu'elle n'arrive pas à trouver son thé et ses biscottes.



La blague de Barbara ne fait pas du tout rire Tanya. Prendra-t-elle aussi sa petite revanche ?