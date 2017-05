Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Tout comme son ex petite copine Mélanie, Bastien, le candidat emblématique de la saison 10 de Secret Story, est plutôt discret sur les réseaux sociaux. Le meilleur ennemi de Julien, grand vainqueur du programme, n’est pas aussi connecté que le reste de ses camarades sur la Toile. Cependant, cela n’implique pas qu’il mène son bout de chemin, et enchaîne les projets. Depuis sa sortie du jeu, Bastien se consacre à ses passions à savoir son blog et le mannequinat. Son physique, qui faisait rêver les téléspectateurs sur NT1, est bel et bien son fond de commerce, et il le prouve avec sa dernière photo.

Sur son compte Instagram, Bastien a dévoilé un cliché qui a rencontré un franc succès. Dessus, le candidat de télé-réalité prend la pause de façon très professionnelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa communauté a beaucoup aimé. La photo, qui a récolté plus de 10 000 "j’aime" a reçu de nombreux commentaires : « Il est beau notre Bastos », « Je t’aime beaucoup, tu es magnfique » ou encore « J’adore cette photo, tu es un mannequin au top » a-t-on pu lire. Mais malgré tous ces compliments, Bastien sait garder la tête froide et l’a bien fait comprendre dans sa légende : « Mais je n’oublie jamais d’où je viens » a-t-il expliqué. De l’humilité et un carton plein pour le candidat.









... but never forgets where he came from. @onepiece Shot by @vantroostpierrick #madlove #skatestyle #skate #style Une publication partagée par Bastos (@bastoswithlove) le 17 Mai 2017 à 10h54 PDT

