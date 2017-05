Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Mannequin de métier, Bastien enchaîne les shootings photos. Et le dernier en date lui a permis de faire la connaissance d’une très grande blogueuse, à savoir Betty Autier du Blog de Betty.

Même s’ils sont séparés, Mélanie et Bastien semblent se suivre à la trace. Alors qu’ils participent ensemble à une même émission de téléréalité, les deux mannequins continuent d’enchaîner les séances photos. Et pour leur dernier shooting respectif, les deux anciens amants terribles semblaient visiblement très nostalgiques…



Alors que la jolie Suissesse semblait prête à retomber en enfance avec des clichés totalement régressifs, Bastien, lui, a fait un bond en arrière en posant en survêtement typique des années 90. Un bandana et le pantalon remonté au-dessus des chevilles finissent de parfaire un look tendance mais qui fleure bon les années 90 donc.



Mais pour cette séance, le beau jeune homme n’était pas seul. Il a en effet pris la pose aux côtés de Betty Autier. Dans le milieu des it-girls digitales, bien avant l’avènement des youtubeuses ou des instagrameuses, il y avait les blogueuses. Et parmi elles, les blogueuses mode étaient certainement les plus influentes. Quelques unes d’entre elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu et son devenues ultra connues comme Kenza Sadoun El Glaoui (La revue de Kenza), Garance Doré ou encore Betty (Le Blog de Betty).



Rencontre au sommet donc entre le mannequin et une des blogueuses mode les plus influentes.