Bastien a un corps parfait et il aime le montrer.Le jeune homme qui a participé à la dixième saison de Secret Story et l’a marquée de son empreinte de façon indélébile a passé quelques jours à Ibiza.

Sous le soleil de la Méditerranée, le mannequin profite de son temps libre pour faire trempette aussi bien dans la piscine d’un hôtel que dans l’eau de la mer. Et, il a également dévoilé, une nouvelle fois, ses jolies tablettes de chocolat. En effet, Bastien a posté une photo sur Instagram sur laquelle il pose en maillot de bain. Un maillot de bain porté très bas sur les hanches.



Soleil sur le nez, bandana dans les cheveux, le jeune homme joue de ses charmes et de son physique et prend la pose pour le plus grand bonheur de ses admiratrices. Si lui se contente de ne poster qu’un émoticône cœur en guise de commentaire, les fans, eux, sont beaucoup plus prolixes. « Vision qui fait mon week-end, merci », « Avec une belle photo, ma journée commence bien », « sexy, bronzé, les abdos toujours là, perfect », « Magnifique photo et superbe maîtrise dans l'élégance de la pose », « La perfection n'existe pas, mais certains s'en approchent », « toujours agréable pour nos yeux », peut-on lire dans les nombreux commentaires laissés.