Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tombé "in love" de la France depuis sa participation à "Secret Story" sur TF1, Thomas Beatie voue un véritable culte à la Ville Lumière et notamment à la Tour Eiffel. Preuve en est avec ce nouveau clin d’œil rendu à sa ville de cœur.

Sa participation à Secret Story 10 l'été dernier n'a fait que renforcer l'amour qu'il porte non seulement à sa femme, Amber, ses trois enfants, mais aussi à Paris. Thomas, ancien finaliste heureux de la Maison des Secrets est tombé sous le charme de la Capitale Française, à tel point qu'il a décidé d'y rester plusieurs jours après son élimination. Actuellement en road-trip avec son épouse, l'ancien pensionnaire de Secret Story 10 a fait un clin d’œil tout spécial à sa ville d'adoption, Paris. Armé de son smartphone, le père de famille a pris un selfie face à la Tour Eiffel, du moins sa réplique parfaite. En réalité, le candidat de télé-réalité se trouve à Las Vegas. C'est dans cette même ville qu'une réplique du monument historique érigé par Gustave Eiffel a été construite en 1999. C'est donc tout sourire que le jeune homme a posé pour un gif animé d'une poignée de seconde. "Paris, almost. Presque Paris", a-t-il écrit en légende du cliché.

Thomas, Amber... un couple bankable !

En vacances à Las Vegas il y a quelques semaines, Amber et Thomas se sont rendus dans un endroit mythique de la ville qui ne dort jamais : le casino. Très joueur, le couple a décidé de tester l'ensemble des machines. Et bingo, ils ont remporté le jackpot ! En misant seulement 1 dollar, Amber Beatie a eu la surprise de remporter la somme de... 392.50 dollars ! Il ne s’agit peut-être pas d’une somme astronomique, mais cette dernière a été suffisante pour que les deux tourtereaux soient aux anges et immortalisent le moment. "OMG! Amber a gagné ceci avec seulement $1! Penny slot sur le tout dernier tour. #VegasBaby #SS10 #SecretStory10", s'amusait l'ancien Habitant de Secret Story sur Instagram.