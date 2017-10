Secret Story 11 : Benjamin pense encore à son ex mais ne comprend pas Barbara !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qu’on appelle une relation express ! Quelques jours seulement après leur première rencontre, Benjamin et Barbara se sont séduits puis embrassés puis quittés juste après avoir inauguré la nouvelle Love Room … Officiellement, tout allait beaucoup trop vite pour Benjamin qui a préféré rompre avec la jeune femme au terme d’une discussion, là encore rapide. Pourtant ce matin, il était de retour dans le lit de Barbara pour lui faire des câlins ! Cette dernière refuse et plus les heures passent, plus elle doute de la sincérité du petit nouveau. Et pour cause, depuis son arrivée, il n’a cessé de parler de son ex petite copine aux autres habitants de la maison des secrets.

De son côté, Benjamin ne comprend pas du tout les réactions de la jeune femme au tempérament de feu. Dans la salle de bains, il confie à Benoît et Charlène : « Je vis le moment présent, je ne calcule pas trop. Elle a tout mélangé ! ». « C’est juste qu’hier, la Love Room c’était too much. J’étais pas bien. Elle m’a posé des questions, je me suis dis que je devais lui dire. Elle a commencé à me dire qu’elle aussi, elle n’était pas à l’aise, » a-t-il poursuivi pour se justifier. Et sans le savoir, le beau brun s’enfonce … « Ca fait que 4 jours et oui je pense encore à mon ex. Du coup, on a arrêté le truc direct ». Néanmoins, Benjamin commence à montrer des signes de regrets … « On a même pas le temps de voir si on se plaît ». Alors sincère ou pas avec Barbara ?

(Re)Vivez le réveil difficile de Barbara bien décidée à ne plus accepter les calins de Benjamin :