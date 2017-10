Secret Story 11 : Benjamin premier soutien de Barbara ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Barbara est dans la tourmente. La candidate a été profondément déçue pendant la soirée des nominés. En effet, la jeune femme n’a pas vraiment la cote dans le Campus. Nombreux sont les Habitants qui lui préfèrent Kamila, Bryan ou Jordan, et ont ainsi décidé de ne pas soutenir la jeune femme qualifiée de "lunatique", "chaudière" ou "colérique". Vexée, Barbara ne sait plus vers qui se tourner mais a finalement trouvé du réconfort chez un autre habitant.





Après cette soirée difficile, Barbara peut compter sur le soutien de Benjamin, mal à l'aise après ce lynchage sur la place publique. Il sait trouver les mots pour la réconforter : "J’ai du mal avec le fait que tout le monde s’acharne. J’ai beaucoup de mal avec ça dans la vie de tous les jours" lâche le beau brun. Barbara renchérit immédiatement : "Tu as raison, je ne me prends pas la tête. Je n’ai pas l’intention de changer. Merci, ça me touche que tu viennes vers moi." Aux anges, Barbara apprécie de plus en plus son colocataire. Mais elle n’en oublie pas pour autant sa mission. En effet, la belle blonde doit faire séduire Benjamin et ne semble pas avoir beaucoup de difficultés à réaliser sa mission.





Découvrez la soirée des nominés. Une soirée compliquée pour la jolie Barbara :