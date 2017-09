La bourde de Jordan met le mystère des Voisins en danger

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de la soirée confidences, les Habitants sont rassemblés dans le salon pour répondre aux prétendues questions des Voisins qui ne sont autres que Julie, Charles et Jordan. Mais quand c'est au tour de ce dernier de passer à la barre, il fanfaronne tellement qu'il commet une énorme bourde et met en danger ses complices…

Jordan serait-il le maillon faible des Voisins ? Sa propention à baratiner ses camarades pourrait bien lui porter préjudice. Si ce n'est déjà fait… En effet, lors de la soirée confidences, le jeune homme a commis une énorme boulette qui risque de mettre gravement en danger le mystère des Voisins.



Lors de la soirée, La Voix a convié les Habitants dans le salon pour la toute première soirée confidences de cette 11e saison de Secret Story. Mais cette fois, ce sont les prétendus Voisins, à savoir Charles, Julie et Jordan qui sont à l'origine des questions posées par le lama situé au dessus du Plasma du salon. Et quand vient le tour de Jordan de passer à la barre, il doit réagir à cette réplique cinglante qu'il a sûrement dû lui-même poser : « Jordan, au lieu de te regarder dans la glace, tu ferais mieux de te pencher sur les combinaisons ! »

Sûr de lui, un peu trop sans doute, Jordan fanfaronne en affirmant que la combinaison l'intéresse peu. Il préfère se pencher, un peu plus tard, sur les secrets. Quant aux Voisins, il dit avoir hâte de les rencontrer pour leur « faire la misère » : « Dès qu'ils rentrent, ça va être mes DEUX victimes ! » Deux ? Comment ça deux ? Comment Jordan peut connaître le nombre de Voisins ? Cette bourde éveille soudain les soupçons de ses camarades. Ce dernier tente alors de se ratrapper, bredouille quelques explications sur le nombre d'Habitants et tente de faire un revirement, mais le mal est fait ! Ses deux complices, Charles et Julie, risquent de ne pas vraiment apprécier que Jordan mette ainsi en péril leur mission.



La prochaine fois, Jordan tournera sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler...



Découvrez comment Jordan a mis en péril le mystère des Voisins :