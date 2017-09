Brian, le candidat sans intérêt

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il est l’un des Habitants les plus orgueilleux de la saison 11 de Secret Story. Et pourtant, il va découvrir qu’il n’est pas si apprécié qu'il le pense dans l’émission.

Quoi de plus naturel pour Brian, que de se regarder toutes les cinq minutes dans un miroir ? Depuis son entrée dans la Maison des Secrets aux côtés de Tanya, le jeune homme n’a pas caché son amour propre et ses coquetteries en tout genre. Aussi, Bryan ne perd jamais une occasion de se regarder dans le miroir et de corriger sa coupe de cheveux.

Pour se moquer gentiment de Bryan, la Voix a décidé de se moquer gentiment de lui lors de cette soirée pleine de rebondissements. Alors que plusieurs candidats ont déjà eu affaire au puits des vérités, le jeune homme passe en dernier et découvre que contrairement à ce qu’il pensait, il n’est pas populaire auprès du public. Pire, ce dernier ne l’aurait jamais vu. Et pour cause, pendant quatre semaine, il aurait été flouté afin que personne ne puisse voir son visage. Il n’en est rien évidemment, mais c’est ce que la production est amusée à faire croire à Bryan.



Le dilemme de Bryan

Pour ce jeune homme en quête de célébrité, la Voix a pensé à une mission sur mesure. Il a quelques jours pour décider de la suite de son aventure : abandonner le jeu et quitter l’aventure de Secret Story tout en se faisant connaître, ou accepter de rester anonyme et continuer le jeu. Affaire à suivre !