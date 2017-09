Bryan anonyme, Makao qui part… les 5 temps forts du 4e prime

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Le puit des vérités met tout le monde à l’épreuve

Kamila et Laura, Barba, Noré, Bryan… Tous ont eu droit à une remise en cause de leur présence dans la maison avec une remise à niveau de leur présence dans l’aventure. Chacun leur tour, ils ont été soumis à l’opinion du public, ce qui leur a ensuite donné l’occasion de prendre une décision : choisir de devenir connu tout en perdant sa liberté, choisir entre deux personnes laquelle intégrera la grille des nominés la semaine prochaine…

Le faux secret de Laura et Alain dévoilé

Alors que ces deux là ne sont franchement pas les meilleurs amis du monde, ils ont du se rapprocher pendant une semaine après que la voix leur ait donné une mission. Ils ont du faire croire à tout le monde qu’ils étaient deux ex restés amis. Et cela n’a pas manqué, l’un des Habitants, à savoir Kamila, a mordu à l’hameçon et buzzé. Résultat, elle a vu sa cagnotte s’alléger de 5000 €.

Bryan transparent

Toujours aussi maligne, la Voix s’est jouée du plus coquet des Habitants de Secrets Story. Jeudi soir, elle a fait croire à Bryan que personne dans le public n’avait encore vu son visage, qui apparaissait systématiquement flouté à l’écran. Face à cela, le jeune homme a eu deux choix : se faire connaître du public en quittant l’aventure ou rester anonyme dans le jeu.

Le défi de Makao

Juste avant que les votes ne soient définitivement bouclés, la Voix a poussé le jeune homme à se dépasser en le faisant entrer dans le garde-manger pour y prendre le plus de mets possible tout en ayant les yeux bandés pour compliquer la tâches. De quoi lui mettre un petit coup de pression juste avant l'issue fatale.

Makao quitte l’aventure dès ce soir

Il sera resté quatre semaine au sein de la Maison des Secrets et aura marqué l’aventure comme jamais avec ses fameux « ça va beau gosse » et ses « là c’est bien pour moi ». Jeudi soir, Makao a tiré sa révérence face à un Alain bien heureux de pouvoir revenir dans la maison. De nouvelles aventures l’attendent désormais.