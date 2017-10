Bryan très investi dans sa mission, il prend le contrôle sur le Campus

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de Secret Story 11, la Voix prend un malin plaisir à jouer des tours aux habitants de la Maison des secrets. Et en particulier à un candidat… Bryan. En effet, le jeune homme n’est pas au bout de ses peines puisque la production lui avait fait croire qu'il était flouté sur nos petits écrans depuis le tout début de la saison. Convoqué par La Voix, il avait regardé une vidéo de son frère dans laquelle ce dernier lui conseillait de quitter l'aventure. Finalement, il avait décidé de quitter le jeu… Mais là encore, la Voix avait réservé une surprise de taille au candidat. En lui révélant l’énorme supercherie, il avait annoncé au candidat qu’il devait se rendre dans la Tour de contrôle pour se jouer à son tour des autres habitants. Une bonne nouvelle donc pour celui qui pensait quitter l’aventure.

Depuis qu’il a intégré la Tour de contrôle, Bryan prend très à cœur sa mission. Dimanche après-midi, il a, par exemple, pris un malin plaisir à utiliser ce privilège pour exiger de Laura et de Kamila, reliée par une corde à l'occasion de la semaine des binômes, de plonger intégralement dans la piscine... Ce lundi, La Voix lui a proposé de raccourcir la longueur de la corde qui relie l'un des binômes mixtes. Il avait le choix entre Barbara et Benoît, ou Noré et Charlène... Et bien entendu, il a choisi le premier duo. Barbara et Benoît ont été finalement reliés par deux mousquetons !