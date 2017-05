Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Des stars, des strass et des paillettes... Voilà le joli programme du Festival de Cannes qui bat son plein depuis quelques jours sur la Croisette. Invitée à venir passer quelques jours dans le sud de la France, Capucine Anav en a profité pour se rendre à la soirée consacrée du Global Gift Gala. Sur place, elle a pu croiser Eva Longoria, à l'origine de cette fondation. L’objectif : récolter des fonds pour venir en aide aux enfants et aux femmes en développant l’éducation et les systèmes de santé à travers le monde. Alors forcément, sur le tapis rouge, les photographes n'avaient d'yeux que sur "Capu" et sa magnifique robe noire scintillante.

Mais ce n'est pas tout ! Le lendemain, la jeune femme a troqué sa longue robe noire pour une tenue beaucoup plus chic : une robe bleue du couturier Denis Durand. C'est d'ailleurs dans cette tenue que la jeune femme a défilé sur le désormais célébrissime tapis rouge de Cannes. L'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets était conviée à la projection du film 120 battements par minute, de Robin Campillo, en compétition pour la Palme d'or. Sur les réseaux sociaux, ses quelque 1,3 millions d'abonnés n'ont pas tardé à réagir en voyant celle qu'ils admirent défiler à Cannes. "Tu es splendide, tu pourrais être actrice toi aussi", "quelle belle robe et très joli sourire, tu es parfaite", "toujours très élégante, fidèle à toi-même Capucine", ont-il écrit ce week-end.





