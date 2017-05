Mais qui est donc cet adorable bébé ?

Ecrit pour TF1 |

À l’occasion de la fête des mères, Julien Geloën est allé fouiller dans ses précieuses archives. Le gagnant de la dixième saison de Secret Story a déniché une photo des premiers jours de sa vie. Sur le cliché posté sur Instagram, Julien est un bébé et il dort à poings fermés au côté de sa maman. Une adorable photo qui ferait fondre le plus endurci des cœurs. En guise de légende, le jeune Cannois écrit un touchant message adressé à sa mère : « Je pense que c'était un de mes meilleurs dodos. Années après année, tu es toujours là pour me protéger et me soutenir quels que soient mes projets... Je ne te remercierai jamais pour tout ce que tu m'as transmis, mais je t'en serai éternellement reconnaissant ».



Si le message est pour sa douce maman, il a en tout cas attendri les très nombreux admirateurs de Julien. « Trop beau ce message mon Juju elle ne peut que être fière de toi ta mère vu ce que tu fais pour elle », « Ta mère a bcp de chance de t'avoir comme fils », «Très touchant ton message pour ta maman », « Superbe photo splendide message à ta maman elle doit être très fière de son petit loup », « Oh quand je te vois petit bout de chou que tu étais ça me met trop le sourire aux lèvres », peut-on lire en guise de commentaires sous la photo qui recueille plus de 11 800 « j’aime ».









Une publication partagée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 28 Mai 2017 à 10h11 PDT