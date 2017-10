Secret Story 11 : Charlène très en colère, Noré la soutient !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus pour Charlène dans le Campus des secrets. La jeune femme se pose de nombreuses questions. Et pour cause, la candidate vit mal le rapprochement entre Barbara et Benoît qui sont en binôme suite à la demande de la voix. Plus tôt dans la soirée, Benoît a partagé plusieurs danses, dont certaines très sensuelles, avec Barbara. Un moment complice qui n’a pas échappé à la jolie Charlène. Voir son homme échanger regards complices et fous rires avec la plus séductrice des candidates est une véritable torture. Alors qu’elle est isolée dans la salle de bain, elle ne cache pas sa colère et profite que Barbara soit à l'écart pour lui dire entre quatre yeux ce qu'elle pense de son attitude.





Quelques heures après, c’est dans le jardin que l’étudiante se confie sur son mal être auprès de Noré. Car même si elle vit une période difficile, la jeune femme peut compter sur le soutien du marseillais en qui elle trouve une oreille attentive : "Il ne faut pas que tu gâches les moments que tu peux avoir avec lui. Il ne sait pas que tu as la rage," lâche le marseillais en parlant de Benoît. Hors d’elle, Charlène s’agace : "Mais qu’est-ce qu’il est c** alors. Il me connaît assez pour savoir," déclare-t-elle. Et d’ajouter : "Je ne suis même pas touchée, c’est de la colère." Très remontée, Charlène n'a pas dit son dernier mot... Affaire à suivre !