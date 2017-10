Christophe Beaugrand et Leïla Ben Khalifa twerkent en direct !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Pendant la soirée des princes et princesses dans le « château » des secrets, la Voix a lancé une mission des plus originales aux habitants de la maison. En effet, il leur a demandé de remuer les fesses le temps d’une chanson, en duo, pour être élu le roi et la reine du twerk. La récompense était la suivante : la somme de 2.000 euros à partager à deux. Tous les habitants ont joué le jeu et ont dévoilé leur plus beau déhanché. Mais une candidate en particulier s’est démarquée de ses camarades de jeu. Pour ce défi, Barbara s’est complètement donnée. La jeune femme a offert un twerk endiablé à son binôme, auquel elle est liée par une corde, Benoît. Et tout ça sous les yeux de sa chérie Charlène !



Cette séquence n’a pas échappé à la Secret Team lors du debrief de l’émission hier soir. Ainsi, Leïla Ben Khalifa et Christophe Beaugrand tentent, eux aussi, de réaliser cette danse pour le moins sensuelle. Encore débutants dans ce domaine, le présentateur et sa chroniqueuse ont l’air un peu timide et n’osent pas trop bouger leur derrière avant de se laisser totalement aller. De retour sur leur chaise, ils jugent leur performance chaotique et Leïla assure « qu’elle n’est pas Nicki Minaj ». Une séquence très drôle !

A regarder : Barbara, reine du twerk !





