Christophe Beaugrand se moque des photos de Julien Geloën sur Instagram

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

A chaque publication, Julien Geloën fait le plein de likes et de commentaires. Il faut dire que le garçon est charmant mais aussi charmeur et qu'il sait poser. Sur son dernier post Instagram, le gagnant de Secret Story 10 joue les romantiques. Une photos en noir et blanc où seule une fleur posée sur une table est en couleur. Rouge. Esprit Saint-Valentin avec quelques mois d'avance. Le jeune homme porte ses lunettes de soleil, histoire d'ajouter un peu plus de charme à la photo. Ça ne rate pas. Les admiratrices du beau blond craquent, les commentaires affluent, les compliments également.

Mais, dans l'océan d'amour, il y a un internaute qui vient rompre la magie et le romantisme. Un internaute très célèbre que Julien connaît très bien. Il s'agit de Christophe Beaugrand, l'animateur de Secret Story et collègue de Débrief. Ce dernier écrit pour plaisanter : "le Bachelor du pauvre !". Rapport à la rose, symbole emblématique de l'émission de dating dans laquelle le bachelor tendait une rose aux femmes qu'il souhaitait garder. Auparavant, Adrien Lemaitre avait déjà utilisé cette référence en parlant du "faux bachelor", ce qui avait bien fait rire Julien.

Peu importe les commentaires de Christophe Beaugrand et Adrien Lemaitre, les autres sont élogieux : "Trop beau, reste comme tu es, je t'adore Juju", "toujours la classe sur tes photos", "j'adore le style de cette photo, avec la rose rouge", "Trop beau une beauté ce mec".



