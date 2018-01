Christophe Beaugrand, en vacances, fait une drôle de rencontre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

L’année 2017 a été des plus chargées pour Christophe Beaugrand. Outre la 11e saison de Secret Story, émission durant laquelle il a enchaîné deux émissions quotidiennes (La Quotidienne et Le Débrief) pendant trois mois, sans compter les Hebdos en première partie de soirée, il a également dû jongler avec bien d’autres programmes (50’ Inside, Ninja Warrior, Danse avec les Stars et même Les Grosses Têtes sur RTL). Alors pour aborder l’année 2018 bien reposé, il s’est octroyé des vacances avec son compagnon.

C’est le 29 décembre dernier qu’il s’est envolé pour le Mexique. Depuis, il a multiplié les publications depuis différentes villes au décor paradisiaque (Cancun, Le Yucatan, Chichen Itza, Quintana Roo). Au programme : virées sur la plage, séances bronzage, visites de sites archéologiques mayas et même randonnée en forêt. Il n’a pas hésité non plus à partager ses déboires lors de ses vacances. Il a ainsi publié de nombreuses photos où il montre leur voiture embourbée dans le Yucatan et leurs efforts désespérés pour l’en sortir.

Dans la forêt de Tulum, il s’est même fait « un nouvel ami », un coati (un petit mammifère de la famille des ratons laveurs). Comme le stipule Christophe Beaugrand sur son compte Instagram, ce dernier n’avait « absolument pas peur des touristes ». L’animateur et son compagnon ont également croisé Jarry le soir du nouvel an à Playa del Carmen.





Ça mouille ! 💦 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 30 Déc. 2017 à 5 :34 PST













À la coooool... 💀🌵😎 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 3 Janv. 2018 à 1 :18 PST





Si Christophe Beaugrand n'a pas vraiment eu peur à l'approche de ce coati, il a, en revanche, eu une belle frayeur sur l'Hebdo de Secret Story, au point de faire une belle chute en direct. Souvenez-vous :