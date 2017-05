Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Enceinte et fière de l'être. En s'affichant le ventre arrondi à Foire du Trône le 31 mars dernier, Cindy Lopes ne laissait plus de place au doute : l'ancienne candidate de Secret Story 3, connue pour son tempérament électrique et ses multiples frasques en tout genre est enceinte. Dans une interview accordée au magazine Public, l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets est revenue sur ses envies d'être mère, qui ne remontent pas à hier. "Avec Maxime (son compagnon, NDLR) nous avons très rapidement eu envie de faire des enfants. Hélas, ça n'a pas été aussi évident que nous l'imaginions. Je ne suis pas tombée enceinte de suite", a-t-elle confié au magazine.

L'ancienne Habitante de la Maison des Secrets a expliqué avoir eu du mal à tomber enceinte. "Il semblerait que le blocage soit d'ordre psychologique", a-t-elle ajouté. Malgré des débuts difficiles, l'ancienne reine du girl power est parvenue à tomber enceinte. Aujourd'hui, la maman et le papa préparent l'arrivée de leur fille du mieux qu'ils peuvent. "Je veux accoucher naturellement [...] allaiter mon bébé et partager le plus de moments possibles avec lui, dormir toutes les nuits à ses côtés, je n'envisage pas de me séparer de lui". Véritable mère-poule, la jeune femme qui travaille désormais dans la communication, veut être un modèle de réussite pour sa fille.

"Ma fille sera une winneuse"

Son "passé sexy", comme elle continue de le revendiquer dans la presse, elle l'assume pleinement. D'ailleurs elle prévient : "Je suis enceinte d'une fille et je peux vous garantir qu'elle n'aura jamais à rougir de sa maman". Et d'ajouter, "le girl power aura sa descendance. Ma fille sera une winneuse et elle aura du caractère, comme sa mère !" Voilà qui promet de faire des étincelles... Récemment, c'est Alexia Morri et Fanny qui ont donné naissance à une petite fille et un petit garçon. Cindy rejoint donc la longue liste des anciennes candidates de télé-réalité à être devenue mère.