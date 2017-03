Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Claudia Romani n’a visiblement pas froid aux yeux et continue de le montrer sur les plages de Floride. La sulfureuse italienne a fait les beaux jours de Secret Story lors de la saison 9. Lors de son entrée dans la Maison des Secrets le 21 août 2015, elle a été séparée de son petit-ami Kevin qui, lui, est parti une semaine à Dubaï avec Mélanie Da Cruz. Les trois habitants avaient en effet pour secret : "Nous sommes les aventuriers de la Voix". Une fois son secret révélé, la jeune femme s'est à son tour révélée aux habitants et téléspectateurs. Jour après jour, elle exhibe son corps et ses mensurations parfaites.



Séparée de son boyfriend après l'émission de télé-réalité, la jeune femme a retrouvé l'amour en la personne de Christopher Jones. Avec ses faux-airs de surfeur, le jeune homme a succombé aux charmes de Claudia. Et en voyant les derniers clichés du couple en vacances à la plage, on se dit que l'alchimie a dû être immédiate entre eux deux. La brune incendiaire et son petit ami ont réalisé un photoshoot caliente en tenue légère. Petit bikini rose pour madame et torse-nu pour monsieur. Et c'est loin d'être la première fois que les tourtereaux s'affichent de manière aussi sexy. Déjà au mois de février, la bombe italienne affichait ses formes et son corps parfait pour les beaux yeux de son Jules. Les internautes ne s'en lassent pas.