Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Avec l'été qui approche, les anciens participants de Secret Story se dévoilent de plus en plus sexy, et pour preuve. Sarah Lopez, qui se trouve actuellement à DuBaï, avait fait sensation auprès de sa communauté en postant une photo d'elle dans le désert Safari. Mélanie, ex de Bastien et finaliste de la saison 10, a elle aussi récemment enflammé la Toile avec une photo ultra sexy. Aujourd'hui, c'est au tour de la candidate emblématique de la saison 9, Coralie Porrovecchio, de faire rêver ses abonnés, avec un cliché très sensuel.

On découvre alors l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets sur un bateau, vêtue seulement d'un jean bleu, laissant entrevoir ses sous-vêtements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa communauté, qui s'étend à plus d'1 million d'abonnés, n'est pas restée indifférente. Une pluie de compliments a déferlé sur la Toile : " Tu es juste canon Coralie" ou encore " Wouah, tu es tellement belle, tu as un corps de rêve" a-t-on peu lire en dessous de la photo. Et oui, quand Coralie se dénude, les internautes adorent.









Captain K ⚓️ Une publication partagée par Koraly (@porrovecchiocoralie) le 20 Avril 2017 à 10h29 PDT

Quand Darko (SS10) est sous le charme de Coralie !