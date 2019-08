Coralie assume ses choix face à Loïc

Coralie a fait savoir à Loïc qu'elle ne regrette pas de l'avoir nominé face à Emilie et qu'elle assume totalement sa décision.

En trouvant la solution à l'énigme de la Joconde fragmentée cette semaine, Coralie a obtenu un avantage considérable sur les autres habitants de la Maison des Secrets. La jolie belge a en effet désormais le pouvoir d'éliminer un habitant de son choix. Lorsque La Voix a annoncé à Coralie qu'elle devait choisir les deux habitants qu'elle souhaitait mettre en danger, la jeune femme a arrêté son choix sur Emilie et Loïc. Une chose qui a bien évidemment agacé le frère et la sœur qui ont très mal vécu cette nomination. Emilie a notamment fait savoir à Coralie qu'elle n'avait pas accepté cette décision et qu'elle lui en voulait beaucoup d'avoir tout fait pour la séparer de son frère.



Alors qu'il était dans le jardin en compagnie de Mélanie, Nicolas, Karisma, Emilie et Ali, Loïc a lui aussi fait de nombreux reproches à Coralie. Il a déclaré qu'il s'était très bien entendu avec la jeune femme ces dernières semaines, lorsqu'ils ont eu des missions à accomplir ensemble, mais que Coralie avait totalement changé lorsqu'elle a obtenu le pouvoir suprême. Loïc a regretté que Coralie ne soit pas venue le voir pour lui faire part de sa décision. Bien évidemment, Nicolas a pris la défense de la jeune femme, déclarant que Loïc non plus n'avait pas fait l'effort d'aller discuter avec Coralie ces derniers jours. La jolie belge est alors intervenue pour expliquer une fois de plus pourquoi elle a décidé de séparer les jumeaux. Toujours aussi franche, Coralie a également déclaré à Loïc qu'elle ne regrettait absolument pas sa décision et qu'elle l'assumait totalement.