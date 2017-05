Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

La tornade belge de la saison 9 de Secret Story, qui avait quitté la Maison des Secrets juste avant la finale pour laisser sa place à Jonathan, vient de faire mouche auprès de ses abonnés, et pour preuve. Pour souhaiter un bon anniversaire à son frère, Coralie Porrovecchio a eu l’idée de poster une photo de leur enfance accompagnée d’un adorable message plein d’amour, de quoi faire fondre son million d’abonnés sur Instagram. Sur le cliché, on découvre alors Coralie petite fille, en maillot de bain rouge avec un dalmatien dessus, et une frimousse à croquer. Ainsi, à ses côtés, on retrouve son petit frère qui à l’évidence, fête son anniversaire aujourd’hui.

Pour accompagner cette adorable photo postée sur son compte Instagram, Coralie a ajouté une légende des plus mignonnes : « Joyeux anniversaire à ma moitié, je t’aime mon frère. » a-t-on pu lire sur le réseau social. Une attention qui a particulièrement touché ses abonnés, puisque nombreux ont laissé des commentaires. "Vous êtes adorables", a commenté une abonnée. La photo comptabilise déjà près de 13 000 "j'aime", un carton plein pour l’ancienne Habitantes de la Maison des Secrets.





Happy birthday to my other half. Love you brother❤️#familyfirst Une publication partagée par Koraly (@porrovecchiocoralie) le 18 Mai 2017 à 4h05 PDT

Coralie Porrovecchio fait tourner la tête de Darko dans la saison 10 de Secret Story