Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La vie de Daniela Martins (Secret Story 3) a été bouleversée par la naissance, en septembre dernier, de son premier enfant. Un heureux événement annoncé à l’époque par un joli cliché montrant la jeune maman donner le sein à la petite fille.

La jolie Portugaise fait d’ailleurs régulièrement la promotion de l’allaitement sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours à peine, elle a ainsi posté, sur Instagram, un cliché montrant une mère emprisonnée nourrir un bébé à travers des barreaux. "Je voulais juste partager avec vous cette image que je trouve profondément sublime (je m'explique: continuer à allaiter malgré les difficultés et les obstacles de la vie)", a-t-elle ainsi écrit.

Si elle promeut l’allaitement sur les réseaux sociaux, elle n’est pas prête à soutenir toutes les mères qui donnent le sein en public. Dimanche, elle a d’ailleurs pointé du doigt une femme croisée dans les transports en commun qui, pour nourrir sa fille, a complètement remonté sa robe. En légende de la photo montrant cette inconnue en culotte, elle a ajouté : "Alors autant je prône l'allaitement haut et fort, autant voir ÇA, m'a (un peu) choqué !"

"Allaiter un enfant jusqu'à pas d'âge, pourquoi pas, au contraire, j'ai moi-même envie d'un allaitement durable, allaiter dans un bus, pourquoi pas, EN REVANCHE allaiter sa fille d'environ 3 ans dans un bus et soulever sa robe pour l'allaiter, en restant en culotte, j'avoue que cette dame manque un peu de pudeur et peut-être même un peu de respect pour les autres voyageurs qui peuvent se sentir "agressés" ! Je sens que je vais lancer un débat et peut-être même des désaccords... Parlons-en !", a-t-elle conclu.













