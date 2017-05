Par ZY | Ecrit pour TF1 |

L’arrivée d’un bébé n’est jamais facile à gérer. Les nuits se raccourcissent, la fatigue s’accumule et le bébé a tendance à accaparer toute l’attention des parents au point que parfois ils en oublient leur vie de couple. Résultat : quelquefois des tensions ne manquent pas d’apparaître au sein du couple. Alors pour tenter de s’en prémunir, certains tentent de se dégager un peu de temps sans bébé pour se retrouver. C’est d’ailleurs la philosophie de Daniela Martins qui s’est offert récemment une petite escapade avec juste son amoureux.



Devenue maman pour la première fois en septembre dernier, l’ancienne candidate de la troisième saison de Secret Story a posté ce dimanche 21 mai une photo d’elle dans ce qui ressemble à une salle de bain d’un hôtel.



En guise légende, elle a écrit : « Escapade en amoureux. Les bons parents se doivent aussi d'être heureux entre eux. Un enfant ressent le bonheur et le bien-être de ses parents, j'en suis persuadée ! Et pour ça il faut s'imposer du temps pour se retrouver... Nous avons un bébé tellement envahissant qu'au quotidien c'est compliqué de s'accorder du temps mutuellement. Le tout c'est d'en être conscient et d'y remédier de temps en temps. Nous nous sommes accordés 24h, rien que tous les deux, 24h qui sont passées trop vite. Maintenant vite que je retrouve ma petite bulle d'énergie #hotel #spa #diner #amoureux #escapade #happiness #mafamille. »

Une initiative que ses fans qui la suivent sur Instagram approuvent à complètement.