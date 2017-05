Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Joyeux anniversaire Darko. Pour le demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story, ce premier anniversaire en compagnie de ses fans, il s’en souviendra sûrement toute sa vie. Darko, qui a marqué la dernière saison par son sourire ravageur, ses stratégies infaillibles et sa personnalité attachante a soufflé le 22 mai dernier ses 25 bougies. L’occasion idéale pour le jeune homme de communiquer avec sa grande communauté de fans sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous ses abonnés étaient présents ce jour-là, et ont même fait preuve de beaucoup de générosité.

Que ce soit sur Instagram, Snapchat ou encore Twitter, nombreux sont les fans de Darko à avoir pensé à lui souhaiter un bon anniversaire. Des photos ou des vidéos, toutes les preuves d’amour adressées au jeune homme ont fleuri sur la Toile. Mais plus impressionnant encore, l’acolyte de Julien Geloën a reçu de nombreux cadeaux. Sur Twitter, certains lui ont annoncé l’arrivée de colis surprises "Joyeux anniversaire, tu recevras mon cadeau bientôt", ou encore "Je t’ai fait parvenir un colis par la poste, j’espère que ça te plaira" a-t-on pu lire. Vous l’aurez compris, le demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story qui a réalisé un live aux cotés de sa petite soeur a été plus que gâté.













Quand on souffle les bougies à ta place 😂 C'est mon 1er anniversaire avec vous!! 😁🎂👏🏼 Merci pour tous vos messages qui me vont droit au coeur ❤ Je vous aime #CTTG Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 22 Mai 2017 à 11h30 PDT

Darko, demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story