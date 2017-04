Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur rencontre dans Secret Story, Julien et Darko entretiennent une belle amitié. Il n’est pas rare que ces deux-là se retrouvent à Paris, le temps d’une journée ou soirée retrouvaille. Les anciens Secretistes ont décidé de partir en vacances ensemble dans le sud de la France. Sur la French Riviera durant quelques jours. Et visiblement, les deux meilleurs amis ont profité à fond de cette retraite reculée et méritée tant leurs emplois du temps sont surchargés depuis la fin de la dixième saison de Secret Story.

Au programme des vacances de Julien et Darko : plages, soleil, petit tour à Marineland, le parc aquatique d’Antibes et quelques blagues dont seul le gagnant de la saison 10 a le secret : Julien a notamment ligoté son ami le temps d’une photo. Les deux amis ont largement fait profiter de leurs vacances à leurs fans via Snapchat mais aussi Instagram. Et s’il devait résumer ces quelques jours ‘off’ en une photo, ce serait avec celle du "Bal Des Fous". Sur son compte Instagram, Julien a en effet posté un cliché sur lequel on le voit grimper sur les épaules de son ami Darko. En légende, le jeune Cannois écrit : "Tout juste arrivé sur Paris, je réalise que j'ai passé des vacances exceptionnelles ! J'espère que vous avez kiffé avec nous sur snap, en avant pour de nouvelles aventures avec vous".