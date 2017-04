Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Un sourire ravageur, un succès certain sur les réseaux sociaux et des nouveaux amis connus dans le monde entier. Quand Darko prend la pause aux côtés d’une immense star, les internautes sont bluffés.

Vous l’avez connu dans la Maison des Secrets, et il n’est pas passé inaperçu. Car dans la dixième saison de Secret Story, Darko s’est révélé être un fin stratège prêt à tout pour gagner. Autant aimé que détesté par les autres Habitants, il a su cependant gagner la confiance du public. En effet, depuis sa sortie de l’aventure, le jeune homme au sourire ravageur (et aux 72 dents) connaît un franc succès sur la Toile. Que ce soit sur les réseaux sociaux, où il possède plus de 218 000 abonnés sur Instagram par exemple, ou encore sur sa chaîne YouTube, c’est un carton plein pour Darko. Et dernièrement, il a réussi à bluffer sa communauté en prenant la pause aux côtés d’un acteur international.

Si vous êtes fan de la saga xXx, ou encore de Nina Dobrev, vous connaissez forcément Vin Diesel, cet acteur au physique imposant connu dans le monde entier. Et c’est bien à ses cotés que Darko a pris la pause et a dévoilé cette photo sur Instagram. On les découvre alors très proches, et le sourire aux lèvres, de quoi susciter de l’interêt auprès des fans du candidat. "Tu l’as rencontré ?", "Wouah Darko et Vin Diesel !" ou encore "Oh la chance, je suis jaloux" a-t-on pu lire en commentaires de la photo. Et oui, une fois de plus, Darko place la barre très haut et réussi le pari de surprendre à chaque fois sa communauté.









Avec la légende @vindiesel 😁👏🏼 Son bras fait ma tête 😂💪🏼 #CTTG #FAST8 #fastandfurious #fastandfurious8 Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 5 Avril 2017 à 12h18 PDT

