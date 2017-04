Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Outre ses très nombreuses activités (DJ, interviews…), Julien Geloen s’est lancé, il y a quelques jours, un énorme challenge. Il a en effet accepté d’affronter les différentes épreuves du parcours très sportif de Ninja Warrior. Le gagnant de la dixième saison de Secret Story fait en fait partie des nombreuses célébrités qui ont décidé de relever le défi de cette deuxième saison.

Si Julien n’était pas forcément connu pour ses capacités physiques dans Secret Story, le jeune homme a décidé de faire appel à quelqu’un qui s’en est fait une véritable spécialité dans la Maison des Secrets, pour pouvoir l’aider à s’entraîner. Souvenez-vous de Darko, de ses interminables séances de musculation et surtout de son régime alimentaire très strict. En effet, il n’était pas rare de voir le jeune homme à la plastique parfaite peser ses aliments ou encore sortir quelque peu de ses gonds s’il n’avait pas sa dose de protéines quotidienne.

Également coach sportif, Darko a donc visiblement coaché Julien pour l’aider à relever le défi de Ninja Warrior. C’est en tout cas ce que laisse entendre la photo postée par l’ancien habitant de la Maison des Secrets sur son compte Instagram. On y découvre ainsi Julien et Darko prêts à en découdre devant l’immense affiche du jeu de TF1. Celui dont le secret était « je suis champion de e-sport » a d’ailleurs écrit en guise de légende : « Après une préparation des plus intensives, mon poulain est prêt ! On va tout donner ! Ninjaaa »





Après une préparation des plus intensive : mon poulain est prêt!!! 😂 On va tout donner!!! 💪🏼 NINJAAAAA 😁 #CTTG Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 8 Avril 2017

Alors que le tournage de cette deuxième saison de Ninja Warrior se termine ce jeudi 13 avril à Cannes, l’émission devrait, elle, revenir très bientôt sur TF1.