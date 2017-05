Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils s'aiment et ils le prouvent. Il y a quelques mois, une rumeur affirmait qu'Anaïs et Eddy étaient en froid. Pis encore, ils ne se parleraient plus. La rumeur est partie d'un tatouage... En effet Anaïs s'est récemment fait retirer un tattoo qu'elle avait en commun avec sa "Foufouna". Les twittos en ont alors déduit que les amis ne s'adressaient plus la parole. Agacée par toutes ces suppositions, la jolie brune avait décidé de mettre les choses au clair sur son compte Twitter. "Vous ne savez plus quoi inventer c'est dingue !!! Vous lancez des rumeurs comme ça au calme !" a d'abord écrit l'ancien cœur brisé, avant d'ajouter dans un second tweet : "Je vais me répéter encore et encore NOUS SOMMES MEILLEURS AMIS donc nous ne sommes pas en froid. Merci".

Et Anaïs Camizulli le prouve une fois encore. Hier, la jolie Marseillaise a posté une photo aux allures de polaroïd sur laquelle elle pose au côté de son meilleur ami, son "best" comme elle l'écrit en légende, Eddy. Aussitôt postée sur Instagram, la photo a été commentée à de nombreuses reprises. "Y'a que ça de vrai vous êtes deux belles personnes", "cool de te voir avec Eddy, votre amitié est indestructible", "vous êtes beaux tous les deux, encore de longues années à passer ensemble les best (sic)", ont écrit les internautes, visiblement ravis de voir les inséparables ensemble. Il faut dire que depuis l'arrêt de la Villa des Cœurs Brisés sur NT1, les deux candidats révélés dans Secret Story se sont fait plutôt rares. Récemment, Anaïs a fait parler d'elle. La raison ? Un mystérieux boyfriend que la jolie rousse tente de préserver du mieux qu'elle peut.