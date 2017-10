Secret Story 11 : découvrez la (drôle) de réaction de Barbara qui apprend pour le couple Alain/Laura

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain se sont enfin laissés aller et ont officialisé leur relation naissante. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur amie Barbara a eu une drôle réaction en apprenant la nouvelle !

Laura et Alain n’ont pas attendu longtemps avant d'officialiser leur relation dans la Maison des Secrets. Les deux tourtereaux que rien ne prédestinait à être ensemble sont devenus inséparables en l’espace de quelques semaines et filent désormais le parfait amour ! Après un baiser échangé dans le lit, les deux Candidats se sont lancés dans une véritable histoire, trop heureux de pourvoir enfin laisser libre court à leurs envies… En parfaits romantiques, ils crient leur amour sur tous les toits et n’ont pas hésité à s’afficher devant leur amie Barbara, totalement surexcitée par l’officialisation de leur couple.



Ravie pour sa grande copine Laura et son ancien coup de cœur Alain, avec qui elle s’entend très bien, la jolie Barbara se lâche totalement ! Entre deux petits cris hystériques, elle félicite le nouveau couple et va même jusqu’à faire un check avec Alain, qui s’était confié à elle quelques heures plus tôt et lui avait avoué ses sentiments pour Laura. En effet, en véritable cupidon, la belle avait tout fait pour que ces derniers se mettent ensemble... Une séquence hilarante à voir ou à revoir ci-dessus.