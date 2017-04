Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa victoire dans la saison 10 de "Secret Story", Julien enchaîne les projets et surprend régulièrement ses fans. Dernier exemple en date il y a quelques jours avec une annonce qui a fait beaucoup de bruit.

"Ma vie a changé, et c’est grâce à vous." C’est par le biais d’un court message posté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que Julien a remercié tous ceux qui le suivent depuis Secret Story 10. Un soutien inconditionnel qui lui a permis de remporter l’émission présentée par Christophe Beaugrand et de faire un joli virage dans sa carrière. S’il continue son activité de DJ, le jeune homme a également décroché un poste d’intervieweur pour TF1 pour des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Loin de vouloir s’arrêter là, Julien a réservé une nouvelle surprise à ses fans il y a quelques jours. Le grand gagnant de Secret Story 10 a ainsi levé le voile sur son nouveau défi fou : se mesurer au parcours de Ninja Warrior ! "Cette année je participe à la nouvelle saison de Ninja Warrior (…) On va voir combien d’obstacles je vais réussir à surmonter. Mes petits loups, je vous embrasse, je sais que la team Juju vous êtes avec moi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt sur Ninja Warrior", a-t-il ainsi confié dans un message vidéo posté sur la page Facebook de Ninja Warrior.

Julien n’est pas la seule personnalité à avoir accepté de relever ce défi très musclé. L’émission présentée par Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart accueillera en effet, dans cette saison 2 attendue cet été, Baptiste Giabiconi, Frédérick Bousquet ou encore le couple Benoît/Jesta de Koh-Lanta !