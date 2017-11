Secret Story 11 : le départ de Jordan, le retour de Laura… retour temps fort du dernier prime

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le prime du 9 novembre a été très agité ! Le retour de Laura, la révélation aux Habitants, le départ de Jordan et de Marie… Retour sur les temps forts de cette incroyable soirée.

Les retrouvailles (très émouvantes) de Laura et Alain

Laura et Alain étaient séparés depuis de quelques jours et Alain n’aurait jamais cru que sa belle pourrait revenir dans la maison des Secrets après son altercation (faussement) musclée avec Marie… Résultat ? Des retrouvailles très fougueuses!

Le départ de Jordan



Ce soir, Jordan, Shirley et Noré étaient nominés et risquaient de sortir de la Maision des secrets… finalement, c’est le Nordiste qui a dû dire au revoir aux Habitants. Une chose est sûre, Il y aura un avant et un après son départ…

La réaction de Laura lors de son retour

Contrairement à ce que croyaient les Habitants, Laura n’avait pas (vraiment) quitté la Maison des Secrets… Après avoir découvert le vrai visage de certains de ses camarades, son retour a été un peu gênant pour ceux qui ne s'attendaient pas à la voir de sitôt...



Noré et Barbara débarquent sur le plateau !

La voix a confié une mission à Noré et Barbara : descendre sur le plateau et trouver des cartes surprises, sous les chapeaux des personnes présentes dans le public. Du jamais vu dans Secret Story!

Barbara offre une place en demi-finale à Laura



Grâce à la carte « demi- finale » qu’elle a réussi à trouver dans le public, Barbara décide d’envoyer son amie Laura en demi-finale. Très émue par ce geste fort, cette dernière fond en larmes.

