Bonne nouvelle pour tous les fans d’Eddy. Après s’être mis en retrait pendant quelques semaines, l’ex-candidat de Secret Story 7 vient d’annoncer son grand retour sur les réseaux sociaux. Le jeune homme, absent de Twitter depuis le 21 mars dernier, est réapparu mercredi soir sur son compte officiel. "Hello Twitter, je suis de retour. Après une mauvaise passe , je reviens plus fort que jamais , merci à ceux qui me suivent depuis le début #MesDarisiens #RienSansVous", a-t-il ainsi écrit.

Pour ce nouveau départ, Eddy a choisi de repartir de zéro sur Instagram. Sur son compte, il n’y a plus en effet que trois photos, toutes postées ces dernières heures. Des clichés le montrant dansant vêtu d’un blouson orange fluo et arborant un bandana orange et rouge autour du front. En légende d’une des photos, Eddy est revenu avec pudeur sur "la mauvaise passe" qu’il vient de traverser. "Après un long mois d'absence, une période un peu difficile, d'ailleurs une des plus difficiles depuis ces 4 années de Médiatisation ! Je suis enfin de retour plus fort que jamais, merci de votre soutien sans faille, je vous aime", a-t-il écrit.

Si Eddy a pris du recul pour souffler un peu, c’est pour se remettre de plusieurs polémiques qui l’ont touché. Le jeune homme a par exemple reçu une avalanche de critiques lorsqu’il a décidé de corriger l’un de ses plus grands complexes, son nez, grâce à la chirurgie esthétique. Des remarques qui l'ont beaucoup touché.





