Secret Stort 11 : Eddy vous présente Eddyngham, son château !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"J'achète un château en Espagne", chante Zazie dans sa chanson Rue de la paix. Cette fois-ci, c'est au tour d'Eddy, l'ancien candidat de Secret Story 7 d'acquérir une vaste demeure. Le jeune homme, qui a décidé de se retirer de l'oeil des caméras depuis quelques temps a annoncé de manière officielle sur son compte Instagram, qu'il venait d'acheter un château. "Les ami(e)s,je n'ai plus envie de vous cachez ce secret... Apres tellement de temps de réflexion et d'hésitation... JE vous dit TOUT !!!!!!!!!! Je me suis acheté le château de mes RÊVES !!!!!! Un splendide accomplissement dans ma vie mais j'espère que son nom vous plaira autant que son intérieur... vous êtes prêts..?"

Interloqués, les internautes ont été nombreux à demander des explications à l'ancien pensionnaire de la Maison des Secrets. "Mais pourquoi as-tu acheté un château ? Dans tous les cas félicitations", "un château, waou (si), c'est splendide, ça te donne un côté gentleman", "Félicitations Eddy Di ! J'adore", "une drôle d'idée, mais pourquoi pas", écrivent-ils depuis la publication du post. Depuis plusieurs mois, le meilleur ami d'Anaïs Camizuli se fait rare sur la toile. Décidé à changer de vie, il a fait une rhinoplastie et arbore désormais un tout nouveau look.

Plus confiant et heureux, "Foufouna" s'est emparé de son compte Twitter pour revenir sur cette "mauvaise passe" qu'il a traversée. "Après un long mois d'absence, une période un peu difficile, d'ailleurs une des plus difficiles depuis ces 4 années de Médiatisation ! Je suis enfin de retour plus fort que jamais, merci de votre soutien sans faille, je vous aime", a-t-il écrit. Désormais propriétaire, Eddy peut goûter à la vie de château.