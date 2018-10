Emilie Fiorelli annonce sa rupture avec M’Baye Niang, le père de sa fille Louna

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Coup de théâtre ! Emilie Fiorelli a annoncé qu’elle s’était séparée de son chéri sur les réseaux sociaux. Elle a pris la parole sur Instagram pour expliquer à ses fans qu’elle n’était plus en couple avec le footballeur M’Baye Niang et père de sa petite fille.

Ils semblaient filer le parfait amour et pourtant c’est terminé entre Emilie Fiorelli et M’Baye Niang. La grande gagnante de Secret Story 9 et le footballeur étaient en couple depuis 2016. Ils partageaient l’un et l’autre régulièrement des photos d’eux adorables et s’envoyaient des déclarations d’amour par réseau social interposé. Mais surtout, il y a tout juste quatre mois, ils accueillaient leur premier enfant : une petite fille prénommée Louna. L’annonce de la Marseillais a donc surpris bon nombre de ses fans.

Dans sa story Instagram, la jeune femme de 28 ans a annoncé sa séparation avec le père de sa fille. "Hier j’ai pris une décision. Je ne suis plus avec M’Baye", a-t-elle expliqué face caméra en dévoilant au passage que c’était elle qui avait décidé de rompre avec son amoureux.

"Si je me sépare, c’est mon choix, si je vous le dit c’est simplement pour que vous respectiez ma décision et que vous arrêtiez de nous associer ensemble. Le reste, c’est personnel et je ne laverai pas mon linge sale en public", a-t-elle déclaré sans vouloir donner plus de détails. La sœur de Loïc Firorelli a également précisé qu’elle souhaitait garder les raisons de sa rupture secrètes malgré les différentes rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.









