Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs mois, la chroniqueuse du Débrief de Secret Story est en couple avec le footballeur M’Baye Niang. Depuis leur rencontre à Marseille, les deux tourtereaux ne se quittent plus et se font régulièrement des déclarations d’amour sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, ce n’est pas à son chéri que l’ancienne candidate de télé-réalité a écrit. Elle a fait une déclaration à son animal de compagnie qu’elle affectionne énormément : "Le chien est le seul être sur terre qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui-même", a-t-elle inscrit en légende. Une publication surprenante qui a intrigué les internautes.





Si elle laisse planer le doute sur Instagram, Emilie Fiorelli semble toujours aussi épanouie. Il y a quelques semaines, elle s’était d'ailleurs épanchée sur son histoire avec M’Baye Niang dans une interview accordée à Sam Zirah : "On parle mariage. Je pense que je suis un peu à l'ancienne, c'est bien d'être en couple mais pour nous c'est bien d'avoir un peu plus (...). Il faut un peu officialiser les choses. Ce n'est pas moi qui en ait parlé, c'est lui le premier (...). Il m'a demandé si je me voyait me marier avec lui plus tard," avait-elle confié.