Emilie Fiorelli et M’Baye Niang, de nouveau ensemble ?

Alors que des rumeurs les disaient séparés, Emilie Fiorelli a tenu à y mettre fin en annonçant elle-même, le 2 juillet dernier, sa rupture avec son fiancé et père de sa fille Louna, le footballeur M’Baye Niang. Si la première annonce avait été courte et lapidaire, la gagnante de la neuvième saison de Secret Story avait décidé ensuite de faire une petite mise au point suite aux vives réactions des internautes.



"Je ne suis plus avec M'Baye ! C'est une décision personnelle, mais que je souhaitais la partager avec vous juste pour que vous arrêtiez de nous associer ensemble. Les raisons pour lesquelles je me sépare ne sont pas réellement connues. Il se dit pas mal de choses sur les réseaux, c'est normal, c'est humain de faire des suppositions. Il est sorti pas mal de choses ces derniers temps mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'était juste pour vous dire que si je me sépare, c'est mon choix. Si je vous l'ai dit, c'est simplement pour que vous respectiez et que vous arrêtez de nous associer ensemble. Le reste, c'est personnel, c'est privé. Je ne laverai pas mon linge sale en public," avait-elle ainsi déclaré.

Mais voilà qu’une nouvelle photo publiée sur le compte Snapchat de la jolie Marseillaise soulève de nombreuses interrogations. En effet, sur ce cliché publié ce samedi 21 juillet, Emilie Fiorelli prend la pose aux côtés de l’attaquant franco-sénégalais. Alors les deux tourtereaux se seraient-ils réconciliés ? Ou bien les deux ex se seraient-ils juste retrouvés à l’occasion des trois mois de leur petite Louna ? C’est en effet, le 22 avril dernier que l’ancienne habitante de la Maison des Secrets a donné naissance à sa petite fille. Ce dimanche 22 juillet, Emilie Fiorelli a d’ailleurs posté une photo de sa fille dont on ne voit pas le visage. "Mon amour. 3mois," a-t-elle simplement écrit sur le cliché.







