Emilie Fiorelli : sa mise au point après l’annonce de sa séparation

Si l’annonce a été soudaine et lapidaire, elle n’avait rien de surprenant. En effet, même si Emilie Fiorelli a donné naissance à sa fille Louna (née de ses amours avec le footballeur M’Baye Niang) en avril dernier, sa relation avec le père de celle-ci ne semblait plus être au beau fixe, au point que des rumeurs de séparation commençaient à se propager sur les réseaux sociaux. Ce mardi 2 juillet, l’ancienne gagnante de la neuvième saison de Secret Story a ainsi tenu à y mettre fin en annonçant elle-même sa rupture avec l’attaquant franco-sénégalais qui a participé à la Coupe du Monde sous le maillot du Sénégal.



Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Exaspérée par ce brouhaha numérique, la jolie Marseillaise a décidé de s’exprimer un peu plus longuement sur cette rupture et de clarifier la situation avec ses abonnés.



"Je ne suis plus avec M'Baye ! C'est une décision personnelle, mais que je souhaitais la partager avec vous juste pour que vous arrêtiez de nous associer ensemble. Les raisons pour lesquelles je me sépare ne sont pas réellement connues. Il se dit pas mal de choses sur les réseaux, c'est normal, c'est humain de faire des suppositions. Il est sorti pas mal de choses ces derniers temps mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'était juste pour vous dire que si je me sépare, c'est mon choix. Si je vous l'ai dit, c'est simplement pour que vous respectiez et que vous arrêtez de nous associer ensemble. Le reste, c'est personnel, c'est privé. Je ne laverai pas mon linge sale en public," a-t-elle déclarée passablement énervée.







