Emilie Fiorelli n'aime pas trop les conseils concernant sa grossesse et elle le fait savoir

Enceinte de quelques mois, Emilie Fiorelli reste une femme toujours aussi coquette et compte bien prendre soin d’elle-même si son ventre s’arrondit. Dans cette optique, la gagnante de Secret Story 9 s’est rendue dans un institut de beauté pour parfaire sa manucure. Et elle a tout montré dans une Insta Story, ce qui a choqué ses followers qui n’ont pas hésité à lui dire qu’elle menaçait la santé de son bébé. Le vernis étant fortement déconseillé pendant la grossesse. Irritée qu’on la traite de mauvaise future maman, la compagne de M’Baye Niang a répliqué.

Sur son Insta Story – le message a aujourd’hui disparu – Emilie Fiorelli rétorque donc : « Accouchements ou autres, il ne faut pas avoir de vernis. Je le savais » et d’ajouter : « Merci pour tous vos messages en ce qui concerne tout ce que je fais ou choisi pendant MA grossesse. Je le gère comme je le souhaite. J'ai déjà un gynéco et une mère pour me dire ce qui est conseillé. Cordialement ». Elle précise « j'ai le temps avant d'accoucher » et elle s’était renseignée avant de peindre ses ongles en noir. C’est en septembre dernier que la sœur jumelle de Loïc a annoncé sa première grossesse. Le couple attend une petite fille, ils ont tenu à partager cette information le 25 décembre dernier.