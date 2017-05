Emilie Fiorelli plus amoureuse que jamais

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est toujours la divine idylle entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang. Les deux amoureux ne se lâchent pas d’une semelle et affichent leur amour parfait sur les réseaux sociaux. Le couple s’est envolé loin de France pour se retrouver en tête-à-tête sous le soleil de Santorin, en Grèce, histoire de passer des vacances en amoureux. Depuis la romantique île grecque, Emilie et son amoureux de footballeur ont publié un selfie en noir et blanc où ils affichent leur complicité. Le cliché se retrouve sur le compte Instagram de la belle gagnante de Secret Story 9. En commentaire, elle écrit : « juste lui et moi » accompagné d’un cœur et de quelques hashtags bien choisis, dont « love ». Emilie porte un bikini mettant en valeur sa silhouette parfaite, quant à son amoureux, il est torse nu et porte de larges lunettes de soleil. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est deux-là semblent au paradis.



La photo a évidemment été largement commentée par les très nombreux admirateurs d’Emilie Fiorelli. Les fans de la jeune Marseillaise sont conquis par le couple. « Vous êtes trop beaux », « Vous êtes magnifiques », « adorable !! je vous souhaite que du bonheur !! », « Vous êtes magnifiques je te souhaite d'être heureuse », « Quelle magnifique couple formidable et que de l'amour dans vos yeux », peut-on lire dans les commentaires, unanimement élogieux. Un internaute ose demander : « Faut nous faire un baby Niang avec vous 2 une bombe assurée ». Cela ne semble pas encore au programme toutefois des deux amoureux. Pour le moment.