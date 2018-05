Emilie Fiorelli poste un premier cliché de son adorable petite fille

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Maman comblée, Emilie Fiorelli rayonne de bonheur depuis la naissance de sa fille, Louna, le 22 avril dernier. L’ancienne gagnante de Secret Story 9 a dévoilé un premier cliché dans lequel elle pose avec son adorable nouveau-né. Cependant, la jeune femme préserve sa progéniture, en dissimulant son visage. On aperçoit seulement le sommet du crâne de l’enfant. Le bébé est lové dans les bras de sa mère, entouré d’une couverture. En légende, Emile Fiorelli se contente que d’un seul mot : « Indescriptible », se référant certainement au sentiment qu’éprouve une maman quand elle sert son enfant dans les bras.



Le tendre cliché a ému les nombreux fans de la jeune femme qui ont liké le post plus de 105 000 fois. Les internautes ont également commenté avec joie. Beaucoup de messages de félicitations et d’émouvants petits mots pour la mère et sa fille. « Je te souhaite pleins de bonheur. Petite merveille ! T’es magnifique en maman », « que du bonheur et beaucoup d'amour à tous les trois. Soyez heureux, profitez de chaque instant », « Ça prend à l'âme ... Ça nous arrache le cœur et les tripes. Ce sentiment si puissant ne nous quitte plus jamais ... 10 mois que je suis maman et c'est toujours ce même sentiment qui m'envahit !!! Profitez à fond car le fameux "ça passe trop vite" est bien vrai », peut-on lire dans les commentaires.