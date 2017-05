Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Ici, il n’est pas question de bikini sexy comme sa camarade d’aventure Mélanie Da Cruz. Non, la candidate emblématique de la saison 9, qui a remporté le jeu en 2015, a plutôt souhaité dévoiler des photos incroyables. Ainsi, sur les clichés postés sur son compte Instagram, on découvre Emilie entourée d’un ciel bleu, dans une villa de rêve. C’est Grèce et plus précisément à Santorini que la candidate de télé-réalité a décidé de poser ses valises, pour quelques jours de vacances. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jolie blonde est aux anges.

En plus du cliché légendé "Pas besoin de filtres" de cette somptueuse villa qu’Émilie occupe durant son séjour, ses fans ont eu droit à un selfie. Plus tôt dans la matinée, la grande gagnante de la saison 9 s’est prise en photo, près de la piscine avec le paysage en arrière plan, accompagné du célèbre duck face très utilisé par les célébrités. Derrière, on retrouve évidement le décor de rêve, qui fait ses nombreux fans voyager en quelques secondes. « Tu es vraiment sublime comme toujours, régale toi bien ! » a ajouté une abonnée. La photo a d’ailleurs séduit sa grande communauté ( 817 000 fans à ce jour) puisqu’elle a récolté pas moins de 13 000 « j’aime » en l’espace de quelques heures. On lui souhaite de passer de très belles vacances.









#Nofilter #Noneeded 🐚 Une publication partagée par 👩🏼Emy Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 23 Mai 2017 à 5h21 PDT





Hello ☀️ Good morning 🤙🏼 Une publication partagée par 👩🏼Emy Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 24 Mai 2017 à 1h25 PDT

Émilie Fiorelli, grande gagnante de la saison 9 de Secret Story