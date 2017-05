Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

L’heure est au bilan pour la grande gagnante de la saison 3 de Secret Story, Émilie Nef Naf. Celle qui nous gratifie très régulièrement de photos plus sexy les unes que les autres sur les réseaux sociaux a réussi son pari. En effet, la maman de deux enfants, les amours de sa vie Maëlla (4 ans) et Menzo (2 ans) a mené un long combat pour maigrir, et pas qu'un peu. Ainsi sur Instagram, l’ancienne Habitante de la Maison des Secrets a dévoilé son impressionnante perte de poids, de quoi étonner sa grande communauté.

On se souvient encore que la brune au tempérament de feu qui a remporté l’aventure Secret Story en 2009 avait (déjà) un physique très avantageux. Mais après ses deux grossesses, Émilie Nef Naf a souhaité retrouver sa ligne d’antan. Pour ce faire, la candidate de télé-réalité a entrepris un régime avec beaucoup de sport, et cela a fini par payer. Entre 2014 et 2017, la gagnante de Secret Story 3 a perdu plus de 20 kg, une information légendée sur sa dernière photo postée sur son compte Instagram. Elle est passée de 75 à 55 kg en l’espace de 3 ans, un challenge qui lui a valu de nombreux compliments de la part de ses abonnés : « Wouah, bravo ! J’aimerais avoir ta motivation, tu es sublime » a commenté une abonnée. Émilie fait sensation avec son cliché qui dévoile son avant/après sur la Toile.









" 2014 - 2017 " 📲 75 KG / 55 KG 🔐 #stayfocused #motivation #nelacherien @houtkov 📸 Une publication partagée par Emilie nefnaf (@emilienefnaf) le 21 Mai 2017 à 1h09 PDT

Le parcours d'Émilie Nef Naf, grande gagnante de la saison 3 de Secret Story